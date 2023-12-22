Англія

Але з голами проблеми.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про невдалу триматчеву серію без перемог. Його слова наводить BBC.

"По-перше, ми грали проти сильних команд – Баварії та Ліверпуля. Але також був слабкий матч з Борнмутом.

Проблеми завжди будуть, і ми знаємо, що повинні ставати кращими. Ми добре зіграли проти Баварії та Ліверпулю, але мали створити більше моментів і діяти точніше в таких ситуаціях.

Ми однозначно можемо покращити гру команди. Як ви знаєте, моя філософія полягає в тому, що всі 11 гравців мають атакувати. Справа не в одному гравці, а в усіх.

Ми повинні краще рухатися та приймати якісніші рішення, володіючи м'ячем. Іноді треба діяти точніше. Матч проти Ліверпуля був нашим", — заявив нідерландець.

Наразі, МЮ посідає сьому позицію в АПЛ, набравши 28 пунктів після 17 зіграних матчів.