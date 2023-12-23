Англія

Несподіваний результат для команди Унаї Емері.

Напередодні бірмінгемська Астон Вілла була змушена рятуватись від поразки Шеффілд Юнайтед у компенсований час домашнього поєдинку в рамках вісімнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

І оскільки "леви" на власному полі не перемогли, їхня фантастична переможна серія тривалістю в 15 матчів у рамках чемпіонату була завершена.

За цей час клуб із Бірмінгема встиг обіграти Крістал Пелес (двічі), Борнмут, Ноттінгем Форест, Ньюкасл, Фулгем (двічі), Тоттенгем, Брайтон (двічі), Евертон, Вест Гем, Лутон, Манчестер Сіті та Арсенал.

Однак зупинилась ця послідовність у грі проти 19 команди в поточній турнірній таблиці АПЛ.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла зіграє в гостях у Манчестер Юнайтед.