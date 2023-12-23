Англія

Але поки, що не складається.

Головний тренер Манчестер Юнайтед вважає, що його підопічні можуть обіграти будь-яку команду у світі. Його слова наводить Reuters.

"Думаю, що нас підкосили проблеми із травмами провідних гравців. Із цим треба змиритися.

Відсутність ключових гравців негативно впливає на результати. Але ми у тому становищі, коли можемо щось змінити. Можемо змінити цей сезон.

Впевнений, коли всі гравці повернуться, ми матимемо хороший і сильний склад. Минулими вихідними грали з Ліверпулем, що лідирує в лізі і ми були конкурентоспроможні. Наша команда сильна, коли всі в строю. Ми можемо перемогти будь-кого у світі", — сказав нідерландський фахівець.

У рамках 18-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед у Лондоні зіграє проти Вест Гему. Гра відбудеться сьогодні о 14:30 за київським часом.