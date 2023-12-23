Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 18 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Вест Гема.

Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі молодому захиснику Віллі Камбвала, для якого це буде дебют.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон — Алльварес, Соучек — Кудус, Ворд-Праус, Пакета — Боуен

Запасні: Фабіанські, Джонсон, Огбонна, Керер, Крессвелл, Форнальс, Інгз, Бенрахма, Мубама

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Камбвала, Еванс, Шоу — Мактоміней, Мейну — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Регілон, Еріксен, Пеллістрі, Ван Де Бек, Амрабат, Межбрі, Рашфорд

Нагадаємо, початок матчу Вест Гем — Манчестер Юнайтед заплановано на 14:30. Стежте за подіями гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.