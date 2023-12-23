Англія

Завершився ще один поєдинок 18 туру чемпіонату Англії.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Лутон Таун приймав Ньюкасл на Кенілворт Роуд.

Гоподарі поля вийшли вперед ще у першому таймі — відзначився Таунсенд. У другій половині зустрічі гості намагалися повернутися до гри, але так і не зуміли відігратися, несподівано поступившись одній з найгірших команд чемпіонату. Ньюкасл продовжив свою виїзну серію без перемог в АПЛ до шести матчів.

Лутон Таун — Ньюкасл 1:0

Гол: Таунсенд, 25

Попередження: Барклі, 56, Менгі, 89 — Голл, 90+4

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл (Андерсен, 76) — Каборе (Джайлс, 46), Локонга (Мпанзу, 81), Барклі, Дауті — Таунсенд (Огбене, 81), Браун — Адебайо (Морріс, 81)

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ласселс (Ботман, 37), Шер, Берн (Голл, 85) — Майлі (Ісак, 38), Гімараес, Лонгстафф — Альмірон (Лівраменто, 81), Вілсон, Гордон