Англія

Важкі три пункти для "шпор".

Тоттенгем у матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Евертон (2:1). Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу дав післяматчевий коментар. Його слова наводить офіційний сайт лондонського клубу.

"Це була важка гра для нас. Думаю, що ми справді добре розпочали матч і, крім голів, наш футбол був на високому рівні, але потім ми дозволили собі розслабитися і дали їм повернутися у гру.

Евертон — потужна команда, вони знаходяться в хорошій формі, дуже впевнені в собі і ускладнили нам завдання. У другому таймі ми не могли по-справжньому контролювати гру. У нас було кілька гідних моментів у контратаках, але ми не не змогли прийняти кілька правильних рішень, що також утримувало їх у грі до самого кінця.

Нам довелося діяти трохи інакше, але приємно те, що ми це зробили. Ми проявили стійкість. Нас змусили трохи оборонятися, чого нам не доводилося робити в більшості ігор. Вікаріо також зробив кілька чудових сейвів. Це був командний внесок у важливі три очки", — заявив Постекоглу.

Наразі, Тоттенгем йде на четвертому місці АПЛ, набравши 36 пунктів після 18 зіграних матчів.