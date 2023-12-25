Англія

Фанати клубу стурбовані.

Об'єднання вболівальників МЮ Manchester United Supporters Trust (MUST) відреагувало на продаж 25% акцій клубу мільярдеру Джиму Реткліффу.

"Протягом 18 років боргів, занепаду та невмілого керівництва, вболівальники Манчестер Юнайтед голосно та послідовно закликали до змін у нашому клубі. Коли майже рік тому було оголошено про так званий стратегічний перегляд, нарешті стало ясно, що на горизонті маячить продаж клубу, який потенційно міг би принести нові інвестиції та новий напрямок, якого так явно потребує Манчестер Юнайтед.

На цьому фоні у фанатів сьогодні дуже змішані почуття. Ми вітаємо інвестиції від підтримуючого МЮ з дитинства сера Джима Реткліффа та його компанії INEOS, але багато хто забажає, щоб його частка акцій була більшою, ніж спочатку заявлені 25%.

Ми приймаємо до відома заяви про те, що він та його команда контролюватимуть спортивну діяльність, але дивуємося, як будь-яка організація може передати свій основний бізнес до рук міноритарного акціонера і як це може ефективно працювати на практиці.

Тепер власники та керівництво клубу зобов'язані належним чином пояснити, як працюватиме ця нова структура, куди будуть спрямовані нові інвестиції та як це принесе користь команді на полі. Ми очікуємо, що в найближчому майбутньому поговоримо з керівництвом та командою INEOS, щоб зрозуміти їхні плани та поставити їм дуже багато питань, які постають у вболівальників сьогодні.