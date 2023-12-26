Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Англії, який пройде 26 грудня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ВІВТОРОК, 26 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед проведе свій перший матч після того, як офіційно стало відомо про викуп 25% акцій клубу британським мільярдером Джимом Реткліффом. Манкуніанці підходять до цього протистояння проти Астон Вілли після гостьової поразки від Вест Гема з рахунком 0:2 та загалом із поганою формою, яка виражається як у результатах, так і в рівні гри команди.

В останніх чотирьох матчах, з урахуванням Ліги чемпіонів, "червоні дияволи" зазнали трьох поразок і одного разу зіграли внічию, яка сталася на Енфілді проти Ліверпуля. Тоді гравці МЮ організовано зіграли в обороні, але нічого не змогли запропонувати одному з лідерів АПЛ в атаці. Зараз для Еріка тен Гага та його тренерського штабу починається відповідальний та визначальний період. Якщо в результатах нічого не зміниться, то нідерландський фахівець цілком може бути звільнений з посади головного тренера новим керівництвом клубу.

У минулому турі Астон Вілла перервала свою вражаючу переможну домашню серію в АПЛ, яка тривала 15 поєдинків поспіль. Сталося це не в найочевиднішому матчі, оскільки підопічним Унаї Емері вдалося в останні хвилини не без проблем уникнути поразки від Шеффілд Юнайтед, який є одним з головних аутсайдерів поточного сезону англійської першості.

Тим не менш, бірмінгемський клуб на даний момент займає третій рядок в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від лондонського Арсеналу, що лідирує, всього на один пункт. Більше того, гравці Астон Вілли не програють у десяти матчах поспіль у всіх турнірах (7 перемог та 3 нічиї), проте часом схильні саме в гостьових протистояннях втрачати очки, навіть якщо на папері напередодні вони виглядають фаворитами.