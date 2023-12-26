Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Англії, який пройде 26 грудня і розпочнеться о 22:00.
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла, getty images
26 грудня 2023, 08:00
У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Астон Віллою, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
ВІВТОРОК, 26 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Юнайтед проведе свій перший матч після того, як офіційно стало відомо про викуп 25% акцій клубу британським мільярдером Джимом Реткліффом. Манкуніанці підходять до цього протистояння проти Астон Вілли після гостьової поразки від Вест Гема з рахунком 0:2 та загалом із поганою формою, яка виражається як у результатах, так і в рівні гри команди.
В останніх чотирьох матчах, з урахуванням Ліги чемпіонів, "червоні дияволи" зазнали трьох поразок і одного разу зіграли внічию, яка сталася на Енфілді проти Ліверпуля. Тоді гравці МЮ організовано зіграли в обороні, але нічого не змогли запропонувати одному з лідерів АПЛ в атаці. Зараз для Еріка тен Гага та його тренерського штабу починається відповідальний та визначальний період. Якщо в результатах нічого не зміниться, то нідерландський фахівець цілком може бути звільнений з посади головного тренера новим керівництвом клубу.
У минулому турі Астон Вілла перервала свою вражаючу переможну домашню серію в АПЛ, яка тривала 15 поєдинків поспіль. Сталося це не в найочевиднішому матчі, оскільки підопічним Унаї Емері вдалося в останні хвилини не без проблем уникнути поразки від Шеффілд Юнайтед, який є одним з головних аутсайдерів поточного сезону англійської першості.
Тим не менш, бірмінгемський клуб на даний момент займає третій рядок в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від лондонського Арсеналу, що лідирує, всього на один пункт. Більше того, гравці Астон Вілли не програють у десяти матчах поспіль у всіх турнірах (7 перемог та 3 нічиї), проте часом схильні саме в гостьових протистояннях втрачати очки, навіть якщо на папері напередодні вони виглядають фаворитами.
За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,64, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2,69. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Камбвала, Еванс, Шоу — Мактоміней, Фернандеш, Мейну — Антоні, Гойлунд, Рашфорд
Астон Вілла: Емі Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Алекс Морено — Дзаньоло, Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі — Воткінс, Діабі
Не зіграють: Маласія, Магвайр, Каземіро, Лісандро Мартінес, Маунт, Амад Діалло, Лінделеф, Санчо — Буендія, Мінгз, Б. Траоре, Ольсен, Тілеманс, Камара
Під питанням: Варан, Марсьяль — Пау Торрес
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1