Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Крістіан Еріксен, getty images
26 грудня 2023, 21:18
Манчестер Юнайтед в рамках дев'ятнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Астон Віллу.
Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі Крістіану Еріксену. В бірмінгемців з перших хвилин зіграють Дендонкер.
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мейну, Еріксен — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд
Запасні: Баїндир, Регілон, Камбвала, Пеллістрі, Ван де Бек, Мактоміней, Гор, Межбрі
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле, Дінь — Дендонкер, Дуглас Луїс — Бейлі, Макгінн, Ремзі — Воткінс
Запасні: Маршалл, Торрес, Морено, Чемберс, Дзаніоло, Айрогбунам, Діабі, Дуран
Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Астон Вілла розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.