Манчестер Юнайтед в рамках дев'ятнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Астон Віллу.

Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі Крістіану Еріксену. В бірмінгемців з перших хвилин зіграють Дендонкер.

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мейну, Еріксен — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Регілон, Камбвала, Пеллістрі, Ван де Бек, Мактоміней, Гор, Межбрі

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле, Дінь — Дендонкер, Дуглас Луїс — Бейлі, Макгінн, Ремзі — Воткінс

Запасні: Маршалл, Торрес, Морено, Чемберс, Дзаніоло, Айрогбунам, Діабі, Дуран

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Астон Вілла розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.