Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Англії, який пройде 27 грудня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між ліверпульським Евертоном та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СЕРЕДА, 27 ГРУДНЯ, 22:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон – це команда, яку хочеться зараз хвалити і навіть захоплюватися. З урахуванням помітного прогресу останнім часом, досі незвично бачити "ірисок" тільки на 17-му місці турнірної таблиці АПЛ, де вони по-справжньому "застрягли": раніше — через погані серії результатів, а зараз — через зняття десяти очок за порушення правил фінансового фейр-плей. І це сталося саме в той момент, коли Евертон нарешті знайшов свою гру та дійсно заслуговує більшого, ніж чергової боротьби за виживання.

Незважаючи на поразку в останньому матчі з рахунком 1:2, Евертон створив величезні проблеми Тоттенгему, якому справді пощастило залишити поле з трьома очками багато в чому завдяки грі свого воротаря Вікаріо. Шон Дайч, незважаючи на початковий скепсис, усіх приємно дивує на посаді головного тренера, Віталій Миколенко по праву вважається одним із найкращих лівих захисників АПЛ на даному етапі сезону, тоді як уболівальники Евертона вперше побачили надію та світло у тунелю з часів нетривалого лідерства у таблиці за каденції Карло Анчелотті. Далі буде?

Відверто кажучи, від Манчестер Сіті, як представника АПЛ, ми навіть встигли трохи відвикнути. Підопічні Хосепа Гвардіоли повернулися на Туманний Альбіон після виступів та очікуваного тріумфу на Клубному чемпіонаті світу, на шляху до чергового трофею впевнено обігравши японську Ураву Ред Даймондс та бразильський Флуміненсе із загальним рахунком 7:0. Але за всієї поваги до КЧМ, своєрідна відпустка посеред сезону для підопічних Хосепа Гвардіоли завершилася, тому настав час повертатися в реальність. А в реальності, з урахуванням одного матчу в запасі проти Брентфорда, Манчестер Сіті вже розташувався аж на п'ятому рядку в турнірній таблиці АПЛ, тоді як до першого місця зараз є як мінімум вісім очок відставання (а в результаті може бути і всі дев'ять, залежно від того, як Арсенал зіграє свій матч із Вест Гемом).

Безперечно, списувати з рахунків колектив Гвардіоли на цьому етапі — це, м'яко кажучи, безглуздо і нерозумно. "Містяни", наприклад, минулого сезону вже довели, що здатні скорочувати помітне відставання та вигравати "золото" навіть тоді, коли головний конкурент лідирує в таблиці протягом 30 турів — практично весь розіграш чемпіонату. Проте важко не визнати, що на тлі трьох втрат очок в останніх чотирьох матчах АПЛ, Манчестер Сіті якось мимоволі відійшов у тінь Арсеналу та Ліверпуля у питанні чемпіонських перегонів. Настав час нагадати про себе, але наступний суперник, повторимося, дуже непростий.