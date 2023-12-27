У гравця виявили розтягнення підколінного сухожилля.
Крістіан Ромеро, Getty Images
27 грудня 2023, 14:47
Центральний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро отримав травму у матчі проти Евертона, яка відбулася цими вихідними, передає видання The Athletic.
Аргентинець не зумів завершити поєдинок з "ірисками" і був замінений по перерві. Сканування виявило у 25-річного гравця розтягнення підколінного сухожилля.
У клубі очікують, що через травму Ромеро буде недоступний протягом 4-5 тижнів. У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 15 матчах Тоттенгема в АПЛ, відзначившись 3 голами.