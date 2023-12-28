Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 19-го туру чемпіонату Англії, який пройде 28 грудня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Арсеналом та Вест Гемом, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 28 ГРУДНЯ, 22:15. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, АРСЕНАЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цього сезону лондонський Арсенал підтверджує свій статус одного з головних претендентів на чемпіонство на тлі вражаюче проведеної літньої трансферної кампанії. Різдво команда Мікеля Артети знову зустріла в якості лідера турнірної таблиці АПЛ, проте за підсумками 19 туру "каноніри" ризикують поступитися цим лідерством Ліверпулю, який раніше очікувано переміг над Бернлі та поки що обійшов лондонців на два пункти.

В останньому поєдинку Арсенал зіграв внічию зі своїм головним на даний момент конкурентом в особі Ліверпуля, причому сталося це на Енфілді. Разом із мерсисайдцями "каноніри" зараз мають найкращий захист серед усіх команд англійського вищого дивізіону, пропустивши всього по 16 голів, проте питання до реалізації моментів команди з Північного Лондона все ще існують. Це ми бачили і в переможному матчі над Брайтоном, і програному протистоянні з Астон Віллою.

Вест Гем зараз також перебуває у гарній формі. В останніх семи матчах Прем'єр-ліги "молотобійці" здобули п'ять перемог, втративши очки всього двічі: через розгромну поразку від Фулгема з рахунком 0:5 і зігравши внічию з Крістал Пелес (1:1). Ці успіхи дозволяють підопічним Девіда Моєса підтверджувати свої єврокубкові амбіції, перебуваючи на сьомому рядку в турнірній таблиці.

І якщо успіхи Вест Гема останніх років, відколи команду очолив Девід Моєс, багато в чому були пов'язані з якісною організованою обороною, то в нинішній кампанії більша увага приділяється лінії атаки. І ні, "молотобійці" продовжують основну ставку робити на швидкі контратаки, але наявність у команді Лукаса Пакета, Мохаммеда Кудуса та Джеймса Ворд-Прауса дозволяє Вест Гему приймати більш цікаві рішення в атакуючій фазі. Цим тренерський штаб Моєса успішно користується, в чому вже встигли переконатися і Манчестер Юнайтед, і Тоттенгем, і той самий Арсенал, який цього сезону вилетів від "молотобійців" із Кубка англійської ліги на стадії 1/8 фіналу.