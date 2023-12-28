Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 грудня 2023 року, 21:30.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на власному полі не впорався з тиском Вулвергемптона, поступившись у підсумку з рахунком 1:4.

Томаса Франка пропустила два швидкі м’ячі, які дуже сильно вдарили по її шансах на перемогу.

Але Брентфорд знайшов сили бодай на один гол у відповідь, тож ще трохи залишав сподівань на власний успіх.

Проте вже посеред першого тайму суперники забили втретє й після цього надійно тримали перевагу у власних руках.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Вулвергемптон у 19 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брентфорд — Вулвергемптон 1:4

Голи: Вісса, 16 — Леміна, 13, Хван, 14, 28, Беллегард, 79

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Піннок, Янельт — Рерслев (Єнсен, 67), Норгорд, Ярмолюк (Дамсгор, 46), Годдос — Вісса (Олакігбе, 86), Мопе, Льюїс-Поттер (Перт-Гарріс, 86)

Вулвергемптон: Са — Кілман, Буено, Тоті — Семеду (Доерті, 64), Леміна, Гомеш, Аїт-Нурі (Буену, 80) — Сарабія (Дойл, 65), Кунья — Хван (Беллегард, 45)

Попередження: Норгорд — Кілман