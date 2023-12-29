Англія

Остання гра Сіті у цьому році.

Напередодні матчу 20-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить MEN.

"Якщо ми програємо один матч, то вибуваємо із боротьби. Якщо перемагаємо, то залишаємось у ній. Те саме – і в конкурентів.

Потрібно зберігати спокій, може статися все – наприклад, несподівані результати. На нас чекає остання гра року. В січні буде легше.

У минулому ми завжди мали проблеми з Шеффілд Юнайтед. Вони чудово зіграли проти Астон Вілли. Буде складно – їх гра трохи схожа на Крістал Пелас. Вони глибоко обороняються. В останніх домашніх матчах ми не змогли досягти результату, тому потрібно постаратися бути сконцентрованими.

Також гра Шеффілда чимось нагадує Евертон: довгі закидання, стандарти, перехідні стадії. Не можна помилятися. Потрібно грати із високою інтенсивністю, якісно атакувати. Проти Кріса Вайлдера завжди складно", — заявив іспанський фахівець.

Матч між Манчестер Сіті та Шеффілд Юнайтед відбудеться 30 грудня о 17:00 за київським часом.