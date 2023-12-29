Напередодні матчу 20-го туру АПЛ між Ноттінгем Форрест та Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг відвідав передігрову прес-конференцію.

"Матч проти Астон Вілли став доказом нашої сили попри всі проблеми. Жодна команда не мала такої кількості проблем, як ми.

Ми не задоволені кількістю набраних очок, але загалом задоволені нашим становищем. Коли всі футболісти повернуться, в моєму розпорядженні буде потужний склад.

Хлопці грали на рівних проти Ліверпуля, Арсеналу та Астон Вілли – трьох топових команд у лізі. Тому ми здатні обіграти будь-якого суперника. Манчестер Юнайтед може боротися та грати проти найсильніших команд у лізі.

Коли наші найсильніші гравці повернуться, з правильним менталітетом ми можемо перемогти будь-яку команду", — заявив нідерландець.

Матч між Ноттінгем Форрест та Манчестер Юнайтед відбудеться 30 грудня о 19:30 за київським часом.