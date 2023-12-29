Англія

31-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Серхі Роберто може продовжити кар'єру в Арсеналі, повідомляє Sport.

За інформацією джерела, "канонірам" подобається універсальність 31-річного футболіста. Також він має необхідний клубу досвід.

Однак поки що Роберто не розглядає інші пропозиції. Він хоче дізнатися про думку Барселони щодо нового контракту. Сезоном раніше іспанець підписав угоду по системі "1+1".

У поточному сезоні Роберто провів 8 ігор та забив 3 голи за Барселону.