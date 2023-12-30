Керманич Манчестер Сіті розповів про кадрову ситуацію.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
30 грудня 2023, 10:56
Манчестер Сіті завершує підготовку до матчу 20 туру англійської Прем’єр-ліги проти Шеффілд Юнайтед на Етіхаді.
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні гри розповів про стан травмованих футболістів команди.
"Як я відчуваю, Кевін де Брюйне — найближчий до повернення на поле серед травмованих нині гравців.
Він тренується з великою енергією та відданістю. У нього є велике бажання повернутись на поле та грати в гру, яку він любить найбільше.
Коли? Найближчим часом, але ми маємо бути обережними. Йому потрібна була ця перерва", — заявив іспанський фахівець.
Матч Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед відбудеться 30 грудня, о 17:00.