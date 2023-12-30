Англія

Керманич Манчестер Сіті розповів про кадрову ситуацію.

Манчестер Сіті завершує підготовку до матчу 20 туру англійської Прем’єр-ліги проти Шеффілд Юнайтед на Етіхаді.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні гри розповів про стан травмованих футболістів команди.

"Як я відчуваю, Кевін де Брюйне — найближчий до повернення на поле серед травмованих нині гравців.

Він тренується з великою енергією та відданістю. У нього є велике бажання повернутись на поле та грати в гру, яку він любить найбільше.

Коли? Найближчим часом, але ми маємо бути обережними. Йому потрібна була ця перерва", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед відбудеться 30 грудня, о 17:00.