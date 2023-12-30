Англія

"Молотобойці" на високому рівні проводять цей сезон.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс найближчим часом підпише новий контракт з лондонським клубом. Про це повідомляє The Guardian.

Нова угода буде підписана до кінця сезону-2025/26. Чинний договір 60-річного шотландця розрахований до наступного літа.

Таке рішення було ухвалено, виходячи з останніх результатів команди. Наразі, "Молотобійці" посідають шосте місце в АПЛ та впевнено виграли групу А у Лізі Європи.

В рамках 20-го туру АПЛ, Вест Гем буде приймати Брайтон. Гра відбудеться 2-го січня о 21:30 за київським часом.