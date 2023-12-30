Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Вулвергемптон та Евертон.

Вулвергемптон та Евертон зіграють у рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Молінью.

Гаррі О'Ніл, після перемоги над Брентфордом (4:1), використав із перших хвилин Доусона в трійці центральних захисників, тоді як Дойл долучиться до центру поля.

Шон Дайч, на тлі поразки від Манчестер Сіті (1:3), залучив до стартового складу Кіна до трійки в центрі оборони, а Калверт-Льюїн розташується на вістрі атаки. Віталій Миколенко класично з'явиться ліворуч у захисті.

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Гомес, Дойл, Аїт-Нурі — Хван, Сарабія — Кунья.

Запасні: Бентлі, Доерті, С. Буено, У. Буено, Траоре, Беллегард, Годж, Нету, Калайджич.



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Кін, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана, Макніл — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Годфрі, Коулман, Гомеш, Гант, Данжума, Бету, Шерміті, Доббін.



Гра Вулвергемптон — Евертон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.