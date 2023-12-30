Стали відомі склади на матч АПЛ.
Расмус Гойлунд, getty images
30 грудня 2023, 18:49
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 20 туру елітного чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест.
Нападник Расмус Гойлунд не потрапив у заявку команди на матч. Місце на вістрі атаки займе Маркус Рашфорд.
Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль, Ніакате, Мурільйо, Айна — Єйтс, Даніло — Еланга, Гіббс-Вайт, Домінгес — Вуд
Запасні: Влаходімос, Тоффоло, Тавареш, Болі, Ворролл, Вільямс, Мангаля, Куяте, Гадсон-Одої
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мейну, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Рашфорд
Запасні: Баїндир, Регілон, Камбвала, Пеллістрі, ван Де Бек, Мактоміней, Гор, Межбрі, Діалло
Нагадаємо, початок матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.