Англія

Стали відомі склади на матч АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 20 туру елітного чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест.

Нападник Расмус Гойлунд не потрапив у заявку команди на матч. Місце на вістрі атаки займе Маркус Рашфорд.

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль, Ніакате, Мурільйо, Айна — Єйтс, Даніло — Еланга, Гіббс-Вайт, Домінгес — Вуд

Запасні: Влаходімос, Тоффоло, Тавареш, Болі, Ворролл, Вільямс, Мангаля, Куяте, Гадсон-Одої

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот — Мейну, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

Запасні: Баїндир, Регілон, Камбвала, Пеллістрі, ван Де Бек, Мактоміней, Гор, Межбрі, Діалло

Нагадаємо, початок матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.