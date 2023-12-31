Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 20-го туру чемпіонату Англії, який пройде 31 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги, в останній день спливаючого 2023 року, на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Борнмутом, яке пройде на домашній арені "шпор".

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 31 ГРУДНЯ, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем перебуває зараз у досить непростому становищі, яке спричинене цілою низкою травм, у тому числі ключових виконавців. Найбільші проблеми "шпор" видніються в лінії оборони, де наразі вибули основні два центрбеки в особі Ромеро і ван де Вена, водночас на інших позиціях, особливо в півзахисті, також можна без проблем знайти прізвище футболіста, якого прийнято вважати системним з приходом Анге Постекоглу на посаду головного тренера лондонців.

На даний момент Тоттенгем перебуває в тому положенні, що вже зараз ризикує сформувати не на свою користь четвірку виражених лідерів і борців за чемпіонський титул, створивши помітну прогалину в кількості набраних очок між четвертим і п'ятим місцями. А впевненості у "шпорах" сьогоднішнього зразка фактично немає — надто багато недоступних гравців, щоб якось обходитися без втрати якості. Брайтон в останньому матчі просто знищував команду Постекоглу, а уникнути розгромної поразки клубу з Північного Лондона вдалося лише в той момент, коли "чайки" розслабилися наприкінці поєдинку через перевагу в рахунку в чотири м'ячі (4:2).

Пам'ятаєте, як Борнмут вкрай невдало стартував у поточному сезоні АПЛ, набравши лише три очки у перших дев'яти іграх? Тоді навіть з'являлися деякі побоювання, що керівництво "вишень" може відважитися на поспішне рішення та відмовитись на такому ранньому етапі від будівництва запланованого системного проєкту шляхом звільнення Андоні Іраоли з посади головного тренера. Але на щастя, верхівка Борнмута знала про можливі ризики та проблеми, тому ні на секунду не сумнівалася в доцільності своєї довіри до Іраоли. Як бачимо вже зараз – абсолютно не дарма.

В останніх семи іграх Прем'єр-ліги Ілля Забарний та компанія здобули аж шість перемог та одного разу звели поєдинок проти Астон Вілли до нічийного результату. Борнмутом були повалені Манчестер Юнайтед і Ньюкасл, прямі конкуренти в особі Фулгема, Ноттінгем Форест та Крістал Пелес. Така успішна серія стала причиною того, що тепер "вишні" за десять очок від зони вильоту і навіть цілком реально можуть скласти конкуренцію за першу десятку. Обіграти знекровлений Тоттенгем, нехай і на чужому полі, тим більше їм зараз під силу.