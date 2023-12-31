Англія

"Шпори" в пошуках підсилення оборони.

Лондонський Тоттенгем розпочав перемовини щодо трансферу центрального захисника Дженоа Раду Дрегушіна. Про це повідомляє Фабріціо Романо

Зазначається, що перша пропозиція від "шпор" вже була відправлена до офісу генуезького клубу.

21-річний румун погодився на перехід. Тоттенгем сподівається закрити угоду до кінця наступного тижня.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 930.000 євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону, Раду Дрегушін відіграв за Дженоа 21 матч, забив два голи та віддав одну результативну передачу.