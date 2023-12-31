"Шпори" в пошуках підсилення оборони.
Дрегушін, Getty Images
31 грудня 2023, 10:54
Лондонський Тоттенгем розпочав перемовини щодо трансферу центрального захисника Дженоа Раду Дрегушіна. Про це повідомляє Фабріціо Романо
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Зазначається, що перша пропозиція від "шпор" вже була відправлена до офісу генуезького клубу.
21-річний румун погодився на перехід. Тоттенгем сподівається закрити угоду до кінця наступного тижня.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 930.000 євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону, Раду Дрегушін відіграв за Дженоа 21 матч, забив два голи та віддав одну результативну передачу.