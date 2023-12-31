Англія

"Вілла" повернулася на переможний шлях.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про перемогу над Бернлі (3:2) у матчі 20-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт бірмінгемського клубу.

"Ми зосереджені на кожному матчі та важкій роботі, яку нам потрібно зробити. Гравці дуже добре реагують. Тепер ми збираємося насолодитися Новим роком, намагаючись трохи відпочити та зосередитися на наступній грі проти Міддлсбро у Кубку Англії.

Сьогодні ми щасливі, тому що після двох поразок було важливо правильно відреагувати так, як ми відреагували за наших вболівальників тут, на Вілла Парк, відчуваючи себе комфортно та сильно.

Ми грали так, як я хочу, тактично та індивідуально, з хорошими рухами у кожній зоні. Вболівальники також допомогли нам заробити три очки", — заявив Унаї Емері.

Наразі, Астон Вілла посідає другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ з 42-ма пунктами, маючи на одну зіграну гру більше ніж у найближчих конкурентів.