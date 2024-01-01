Англія

Найважливіший гол у кар'єрі іспанця.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі згадав свій гол у фіналі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (1:0). Цитує іспанця As.

"Цей гол змінив моє життя. Такі моменти відправляють вас в унікальне місце, де є тільки обрані. Різко ви стаєте частиною історії

Моя роль не в тому, я розумію. Моя функція – зробити так, щоб команда виграла, перебуваючи на своїй позиції у півзахисті.

Але такі моменти вписують тебе в історію такого клубу, як Манчестер Сіті, а також допомагає здобути першу перемогу в Лізі чемпіонів. Про таке мрієш.

Я дуже добре пам'ятаю гол Зідана у Глазго (фінал ЛЧ-2002/03 Реал-Баєр 2:1 ред.). Або гол Іньєсти в Йоганнесбурзі (фінал ЧС-2010 Іспанія-Нідерланди 1:0 ред.). Є голи, які визначають кар'єру певних гравців. Зараз настала моя черга і я почуваюся щасливим", — заявив іспанець.