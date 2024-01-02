Англія

Англієць може продовжити кар'єру у складі "ірисок".

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард продовжить кар'єру в Евертоні, повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, Евертон збирається укласти з 31-річним футболістом короткостроковий контракт до літа 2024 року.

Лінгард перебуває без клубу після відходу з Ноттінгем Форест після закінчення сезону-2022/23.

Гравець встиг потренуватися з Вест Гемом та Аль-Іттіфаком, але пропозицій від цих клубів так і не дочекався.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 6 мільйонів євро.