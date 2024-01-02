Захисник невдовзі може переїхати до Англії.
Раду Дрегушин, Getty Images
02 січня 2024, 17:12
Центральний захисник Дженоа Раду Дрегушин чекає на перехід до Тоттенгема, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Незважаючи на публічні заяви про нову угоду з "грифонами", 21-річний румун готується до трансферу.
Тоттенгем і Дженоа продовжують переговори щодо укладення угоди, яке може статися вже невдовзі.
Минулого тижня стало відомо, що Дрегушин прийняв усі деталі контрактної пропозиції лондонського клубу.
У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 21 матчі Дженоа у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.