Англія

Бен Бреретон повернеться до Англії.

Вінгер Вільярреала Бен Бреретон решту поточного сезону проведе в Шеффілд Юнайтед, який є один із головних претендентів на виліт із англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Relevo та журналіст Фабріціо Романо.

24-річний чілієць англійського походження перейде до табору "клинків" на правах оренди до літа цього року без права викупу на постійній основі.

У найближчі 24 години Бреретон пройде медогляд у Шеффілд Юнайтед перед тим, як про його перехід буде оголошено офіційно. Раніше вихованець Манчестер Юнайтед та Сток Сіті виступав за Ноттінгем Форест та Блекберг Роверс.

У поточному сезоні Бен Бреретон провів за Вільярреал 568 хвилин у 20 поєдинках у всіх турнірах, в яких він не відзначився жодною результативною дією.