Швед проводить потужний сезон.
Кулушевські, Getty Images
05 січня 2024, 17:48
Півзахисника лондонського Тоттенгема Деяна Кулушевські вдруге поспіль визнано найкращим футболістом року у Швеції. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу
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Престижна нагорода, представлена авторитетною шведською газетою Aftonbladet та Шведською футбольною асоціацією (SVFF), вручається наприкінці кожного календарного року.
До цього, два рази поспіль найкращим футболістом Швеції визнавали лише Златана Ібрагімовича та Віктора Лінделефа.
Цього сезону, Деян Кулушевські відіграв за Тоттенгем 20 матчів, забивши п'ять голів та віддавши дві результативні передачі.