Англія

Переважна більшість колективів тимчасово втратила кількох своїх виконавців.

Лише Манчестер Сіті, Бернлі та Ньюкасл не мають у своєму складі гравців, які відправилися представляти свої країни на Кубках Африки та Азії, передає офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що у складі Манчестер Сіті та Ньюкасла просто немає африканців або азійців, а от у складі Бернлі представлені двоє африканських нападників, яких не викликали до їхніх національних збірних — Лайл Фостер (Південна Африка) та Анасс Зарурі (Марокко).

Загалом, 39 гравців, які виступають за клуби з чемпіонату Англії, відправилися на згадані турніри:

Арсенал: Мохамед Ельнені (Єгипет), Такехіро Томіясу (Японія);

Астон Вілла: Бертран Траоре (Буркіна Фасо);

Борнмут: Данго Уаттара (Буркіна Фасо), Антуан Семеньйо (Гана);

Брайтон: Саймон Адінгра (Кот-д'Івуар), Каору Мітома (Японія);

Брентфорд: Саман Годдос (Іран), Кім Джи-су (Південна Корея), Франк Оньєка (Нігерія), Йоан Вісса (ДР Конго);

Вест Гем: Наєф Агерд (Марокко), Мохаммед Кудус (Гана);

Вулвергемптон: Раян Аїт-Нурі (Алжир), Хван Хі-чхан (Південна Корея), Джастін Губнер (Індонезія), Бубакар Траоре (Малі);

Евертон: Ідрісса Гує (Сенегал);

Крістал Пелес: Джордан Аю (Гана);

Ліверпуль: Ватару Ендо (Японія), Мохамед Салах (Єгипет);

Лутон: Ісса Каборе (Буркіна Фасо);

Манчестер Юнайтед: Соф'ян Амрабат (Марокко), Андре Онана (Камерун);

Ноттінгем Форест: Ола Айна (Нігерія), Серж Ор'є, Віллі Болі, Ібрагім Сангаре (Кот-д'Івуар), Шейху Куяте, Мусса Ніахате (Сенегал);

Тоттенгем: Ів Біссума (Малі), Сон Хин-мін (Південна Корея), Пап Сарр (Сенегал);

Фулгем: Келвін Бессі, Алекс Івобі (Нігерія), Фоде Балло-Туре (Сенегал);

Челсі: Ніколас Джексон (Сенегал);

Шеффілд Юнайтед: Яссер Ларусі (Алжир), Аніс Бен Сліман (Туніс).

Нагадаємо, Кубок Африки проходитиме із 13 січня по 11 лютого, тоді як Кубок Азії розпочнеться 12 січня і закінчиться 10 лютого.