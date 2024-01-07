Англія

Пеп хоче вигравати все.

Напередодні матчу третього раунду Кубка Англії між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить goal.com.

"Ми ретельно готувалися до гри з Гаддерсфілдом, тому що це Кубок Англії, він на це заслуговує. Ми можемо вигравати чи програвати, але велич у сталості, і хлопці доводять це протягом багатьох років.

Мова, звісно, ​​про повагу. Не можна виграти Кубок ліги чотири рази поспіль, якщо не ставитись серйозно до кожної гри, це неможливо. Жодна команда не досягала цього, чотири поспіль перемоги у Кубку ліги в сучасному футболі проти неймовірних суперників означають, що ми весь час були у грі. Те саме і в Кубку Англії, це дійсно дуже важливо для нас", — заявив Пеп.

Матч між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом відбудеться сьогодні о 16:00 за київським часом.