Пеп хоче вигравати все.
Getty Images
07 січня 2024, 11:26
Напередодні матчу третього раунду Кубка Англії між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами. Його слова наводить goal.com.
"Ми ретельно готувалися до гри з Гаддерсфілдом, тому що це Кубок Англії, він на це заслуговує. Ми можемо вигравати чи програвати, але велич у сталості, і хлопці доводять це протягом багатьох років.
Мова, звісно, про повагу. Не можна виграти Кубок ліги чотири рази поспіль, якщо не ставитись серйозно до кожної гри, це неможливо. Жодна команда не досягала цього, чотири поспіль перемоги у Кубку ліги в сучасному футболі проти неймовірних суперників означають, що ми весь час були у грі. Те саме і в Кубку Англії, це дійсно дуже важливо для нас", — заявив Пеп.
Матч між Манчестер Сіті та Гаддерсфілдом відбудеться сьогодні о 16:00 за київським часом.