Англія

Все або нічого.

Напередодні матчу третього раунду Кубка Англії між лондонським Арсеналом та Ліверпулем, головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп висловився з приводу важкого календаря його команди.

"Всі наші гравці готові до цього матчу, у цьому немає сумнівів. Ми представляємо Ліверпуль і не можемо підійти до цієї зустрічі легковажно.

Через три дні після гри з Арсеналом буде ще одна зустріч, хоча ми щойно завершили період, коли провели п'ять матчів за 13 днів, і ніхто не запитує нас: "Як ви почуваєтеся?". Ми просто маємо пройти цей етап до кінця та перемогти.

Тепер у нас дві гри протягом трьох днів, і це звучить для нас як: "Отже, в чому проблема?". Таке наше життя, життя футболістів. Ритм – важлива річ. Тож у матчі з Арсеналом ми підемо ва-банк і подивимося, що з цього вийде", — наводить слова німця офіційний сайт Ліверпуля

Гра Кубка Англії Арсенал-Ліверпуль відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.