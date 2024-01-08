Український універсал близький до відновлення після пошкодження.
Олександр Зінченко, getty images
08 січня 2024, 11:40
Головний тренер лондонського Арсенала Мікеля Артета розповів, коли український лівий захисник Олександр Зінченко може повернутися після травми.
"Він добре прогресує. Завтра у нас ще одне тренування. Ми оцінимо, чи готовий він зіграти з Крістал Пелес взагалі, та чи готовий він почати гру з перших хвилин", — цитує слова Мікеля Артети Football.London.
Нагадаємо, через пошкодження 27-річний українець пропустив матчі з Фулгемом в АПЛ (1:2) та Ліверпулем у Кубку Англії (0:2).
Поєдинок Арсенал — Крістал Пелес відбудеться 20 січня в 14:30 за київським часом.