Англія

Український універсал близький до відновлення після пошкодження.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікеля Артета розповів, коли український лівий захисник Олександр Зінченко може повернутися після травми.

"Він добре прогресує. Завтра у нас ще одне тренування. Ми оцінимо, чи готовий він зіграти з Крістал Пелес взагалі, та чи готовий він почати гру з перших хвилин", — цитує слова Мікеля Артети Football.London.

Нагадаємо, через пошкодження 27-річний українець пропустив матчі з Фулгемом в АПЛ (1:2) та Ліверпулем у Кубку Англії (0:2).

Поєдинок Арсенал — Крістал Пелес відбудеться 20 січня в 14:30 за київським часом.