Англія

Плімут орендував 18-річного англійського центрбека.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про те, що молодий центральний захисник команди Ешлі Філліпс продовжить кар'єру в Чемпіоншипі.

18-річний англієць приєднався до Плімута на правах оренди, яка буде розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, що Ешлі Філліпс перейшов до Тоттенгема з Блекберна влітку прошлого року за 2,3 млн євро, не зігравши з того моменту жодного матчу за першу команду "шпор".

Після 26 турів Плімут займає 18 місце у Чемпіоншипі, набравши 29 турів.