Англія

Всі впевнені, що нідерландець так само яскраво буде грати, якщо його висмикнути з команди Хабі Алонсо?

Манчестер Юнайтед та лондонський Арсенал ведуть серйозну боротьбу за трансфер правого фулбека леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонга.

Незважаючи на те, що керівництво "фармацевтів" заявило про заборону на продаж своїх гравців у січні, перехід нідерландця все ще може відбутися. У 23-річного універсального захисника в контракті є "клаусула" в розмірі 40 млн. євро. Ця цифра не повинна стати перешкодою для обох англійських клубів.

Наразі, саме лондонський Арсенал ближче до трансферу Фрімпонга ніж МЮ. Але переговори між лондонцями та «фармацевтами» просуваються вкрай важко.

Діючий контракт футболіста з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Цього сезону, Джеремі Фрімпонг зіграв за Баєр 22 матчі, забив сім голів та віддав десять результативних передач.