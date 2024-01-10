Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 10 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Фулгемом, яке пройде на стадіоні Енфілд.

СЕРЕДА, 10 СІЧНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На даний момент Ліверпуль перебуває у вражаючій формі, що відбивається на результатах абсолютно у всіх турнірах. В англійській Прем'єр-лізі підопічні Юргена Клоппа йдуть на першому рядку у турнірній таблиці з перевагою над найближчим конкурентом у три очки, а у Кубку Англії напередодні мерсісайдці пройшли лондонський Арсенал завдяки перемозі з рахунком 2:0.

Не дивно, що саме Ліверпуль є головним фаворитом на тріумф у Кубку англійської лізи, особливо на тлі того, що раніше Челсі продемонстрував непереконливий виступ проти Мідлсбро. Єдине — у таборі колективу Клоппа є чимала кількість кадрових втрат, які стосуються і ключових виконавців.

Після кількох провальних виступів наприкінці минулого року Фулгему, здається, знову вдалося знайти свою гру та повернутися на переможну стежку. Найбільшим із останніх успіхів "дачників" стала перемога над Арсеналом, який нині перебуває у певній кризі. Також колектив Марку Сілви пройшов Ротергем у Кубку Англії, але ця перемога над командою з нижчого дивізіону все ж сприймається як належне.

Щодо Кубка англійської ліги, то на шляху до півфіналу Фулгему вдалося пройти Тоттенгем, Норвіч, Іпсвіч та Евертон. Дуже вражаючий шлях, який "коттеджери" хотіли б закріпити виграним трофеєм. І дивлячись на сьогоднішній лазарет Ліверпуля, пройти у фінал не виглядає вже таким нездійсненним завданням за підсумками двоматчевого протистояння.