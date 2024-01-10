Англія

Англійський фулбек приєднався до "боро".

Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Люка Ейлінга, права на якого належать Лідс Юнайтед.

32-річний англієць приєднався до "боро" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

За Мідлсбро Ейлінг виступатиме під 12-им номером. Його контракт із Лідсом розрахований до літа 2024 року.

У поточному сезоні Люк Ейлінг провів 16 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол, віддав один асист та заробив два попередження.