Англійський фулбек приєднався до "боро".
Люк Ейлінг, Getty Images
10 січня 2024, 21:24
Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Люка Ейлінга, права на якого належать Лідс Юнайтед.
32-річний англієць приєднався до "боро" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.
За Мідлсбро Ейлінг виступатиме під 12-им номером. Його контракт із Лідсом розрахований до літа 2024 року.
У поточному сезоні Люк Ейлінг провів 16 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол, віддав один асист та заробив два попередження.