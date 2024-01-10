Ліверпуль прийме Фулгем на своєму полі в рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги.

В старті мерсисайдці зіграє Раян Гравенберх, а у "дачників" вийде Вілліан.

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Елліотт, Жота, Луїс Діас

Запасні: Гордон, Гакпо, Куанса, Бек, МакКоннелл, Нйоні, Нуньєс, Аліссон, Кларк

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Рід — Боббі Рід, Андреас, Вілліан — Рауль Хіменес

Запасні: Лукіч, Родак, Родріго, Керні, Вілсон, Рім, Франсуа, Вінісіус, Тете

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.