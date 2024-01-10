Стали відомі склади команд на матч.
Раян Гравенберх, getty images
10 січня 2024, 21:22
Ліверпуль прийме Фулгем на своєму полі в рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги.
В старті мерсисайдці зіграє Раян Гравенберх, а у "дачників" вийде Вілліан.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх, Мак Аллістер, Джонс — Елліотт, Жота, Луїс Діас
Запасні: Гордон, Гакпо, Куанса, Бек, МакКоннелл, Нйоні, Нуньєс, Аліссон, Кларк
Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Рід — Боббі Рід, Андреас, Вілліан — Рауль Хіменес
Запасні: Лукіч, Родак, Родріго, Керні, Вілсон, Рім, Франсуа, Вінісіус, Тете
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.