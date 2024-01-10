Англія

Джо Г'югілл пов'язав майбутнє з "червоними дияволами".

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з нападником Джо Г'югіллом.

20-річний форвард підписав із "червоними дияволами" нову угоду до 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні другої Прем'єр-ліги Г'югілл провів за молодіжну команду Манчестер Юнайтед дев'ять матчів, в яких він забив сім голів та віддав один асист.

Наразі англійський форвард дебютувати за першу команду МЮ ще не встиг.