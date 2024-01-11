Англія

Німець підтримує своїх гравців.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп задоволений прогресом нападника команди Дарвіна Нуньєса. Його слова наводить goal.com.

"Маю сказати, він показує видатну гру. Мені подобається, як він грає.

Перший рік був періодом адаптації, і Дарвін забивав час від часу, але тепер він робить свій внесок у кожному матчі. Гравці потрапляють у стартовий склад не тому, що забивають чи не забивають. Моя віра в них безмежна, поки вони поводяться належним чином. Вони заслуговують на це завдяки своїм зусиллям.

Я не знаю, як пояснити ситуацію із Дарвіном. Я радий його реакції і тому, як він це сприйняв, але в таких ситуаціях неможливо бути ще невдачливішим. Дарвін робить все абсолютно правильно, але м'яч не влучає у ворота. А потім він намагається забити ще раз. Думаю, це справді щось особливе", — сказав німецький фахівець.

Цього сезону, Дарвін Нуньєс зіграв за Ліверпуль 30 матчів, забив вісім голів та віддав десять результативних передач.