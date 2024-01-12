Англія

Барселона свого часу не зуміла розгледіти потенціал француза.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед влаштовують запеклі двобої між собою не тільки на футбольному полі, а й на трансферному ринку. На цей раз, "мерсисайдці" та "манкуніанці" зійшлися в боротьбі за центрального захисника французької Ніцци Жан-Клера Тодібо. Таку інформацію надає GFNF.

Зазначається, що на даний момент саме Ліверпуль виграє боротьбу за 24-річного француза.

Очікується, що Тодібо не піде з Ніцци цієї зими. По-перше, взимку для потенційних покупців сума 60 мільйонів євро, яку просить французький клуб, занадто велика. А по-друге, сам Тодібо хоче залишитися на Лазурному узбережжі до літа, щоб гарантувати собі місце в заявці збірної Франції на Євро-2024. Змінити команду захисник планує після закінчення сезону.

Діючий контракт гравця з французьким клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1.2 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону, Жан-Клер Тодібо відіграв за Ніццу 14 матчів, відзначився однією гольовою передачею та записав у свій пасив жовту та червону картки.