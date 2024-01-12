Англія

Бразильський вінгер повернувся до табору "канонірів".

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове повернення свого правого вінгера Маркіньйоса, який першу половину сезону виступав на правах оренди за французький Нант.

Першочергово орендна угода була розрахована до кінця сезону. Найближчим часом футболіст приєднається до збірної Бразилії U-23 на передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ у Венесуелі.

Усього Маркіньйос провів за Нант 149 хвилин у семи поєдинках Ліги 1, в яких він відзначився однією результативною передачею.