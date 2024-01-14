Австралійський фахівець буде боротися до кінця.
Getty Images
14 січня 2024, 09:28
В рамках 21-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме лондонський Тоттенгем. Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу зустрівся з журналістами на передматчевій прес-конференції.
"Я завжди кажу, поки є шанси, навіщо щось виключати? У нас був вкрай складний період, але ми тримаємося. Було чотири матчі, в яких не вдалося досягти результату, але ми йдемо вперед. Ми, як і раніше, в гонці за титул.
Впродовж більшої частини сезону ми показували стабільну гру, але це не матиме значення, якщо другу половину чемпіонату ми не проведемо сильніше, ніж першу. Ми маємо це зробити.
Ми робили це з першого дня. У нас є своє бачення футболу, в який ми хочемо грати, і деякі моменти у нашій грі справді дуже добрі та здивували мене прогресом. Але ми все ще знаходимося в процесі побудови, на ранній стадії розвитку.
В нас є платформа, від якої можна відштовхуватися та впевнено дививтися у майбутнє", — сказав Постекоглу.
Матч між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.