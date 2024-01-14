Англія

Австралійський фахівець буде боротися до кінця.

В рамках 21-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме лондонський Тоттенгем. Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу зустрівся з журналістами на передматчевій прес-конференції.

"Я завжди кажу, поки є шанси, навіщо щось виключати? У нас був вкрай складний період, але ми тримаємося. Було чотири матчі, в яких не вдалося досягти результату, але ми йдемо вперед. Ми, як і раніше, в гонці за титул.

Впродовж більшої частини сезону ми показували стабільну гру, але це не матиме значення, якщо другу половину чемпіонату ми не проведемо сильніше, ніж першу. Ми маємо це зробити.