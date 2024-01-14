Англія

Попереду важка битва зі "шпорами".

В рамках 21-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме лондонський Тоттенгем. Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг перед грою поспілкувався з журналістами.

"Якщо ти хочеш добре виступати, потрібні голодні гравці. Нам потрібні особи, які дуже голодні та готові боротися за емблему і цей клуб.

Мова не про дисципліну, а про нормальну поведінку. Це те, чого можна очікувати від професіонала топ-рівня.