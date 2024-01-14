Попереду важка битва зі "шпорами".
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14 січня 2024, 11:22
В рамках 21-го туру АПЛ, Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме лондонський Тоттенгем. Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг перед грою поспілкувався з журналістами.
"Якщо ти хочеш добре виступати, потрібні голодні гравці. Нам потрібні особи, які дуже голодні та готові боротися за емблему і цей клуб.
Мова не про дисципліну, а про нормальну поведінку. Це те, чого можна очікувати від професіонала топ-рівня.
Ми підписали талановитих гравців, а талантам потрібен час. Ви бачите прогрес Алехандро Гарначо та Коббі Майну, а також Расмуса Гойлунда. Їм потрібен час, але водночас у нас його немає. Доводиться стикатися з деякими невдачами, але це є частиною процесу.
Чи важко мені? Ні, це не складно, тому що я міг очікувати від початку сезону, що процес може піти в негативному напрямку. Менеджер повинен залишатися позитивним та направити процес у потрібне русло", — заявив нідерландський фахівець.
Матч між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.