Англія

Захисник не може знайти собі місця в АПЛ.

Іспанський фланговий захисник Серхіо Регілон у вересні 2020 року за 30 млн євро долучився до лондонського Тоттенгема, із чого розпочався етап його виступів у англійській Прем’єр-лізі.

Однак відтоді 27-річний виконавець так і не знайшов собі місця в складі "шпор", після чого був змушений побувати в орендах у складах мадридського Атлетіко та Манчестер Юнайтед.

Саме з табору "Червоних дияволів" іспанець і повернувся декілька днів тому, оскільки не мав належної ігрової практики, на чому наполягав Тоттенгем.

Проте й під керівництвом Анге Постекоглу для Регілона немає вільного місця, тому клуб наразі шукає футболісту оренду.

Брентфорд може допомогти в питанні набуття Серхіо ігрової практики, тоді як контракт із Тоттенгемом у гравця завершується в 2025 році.

"Бджоли" наразі готові говорити лише про оренду до завершення сезону, бо ще не вирішили питання збереження місця в "еліті" на наступний рік.

Регілон у поточній кампанії встиг зіграти 12 матчів (655 хвилин).