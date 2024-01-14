Англія

Такого не було із лютого 2023 року.

Маркус Рашфорд забив за Манчестер Юнайтед у двох матчах ліги поспіль.

26-річний нападник, отримавши передачу від Расмуса Гойлунда, вивів свою команду вперед на 40-й хвилині гри 21 туру АПЛ проти Тоттенгема.

30 грудня англієць забив Ноттінгем Форест (1:2).

Востаннє Рашфорду вдавалося відзначитись у двох іграх АПЛ поспіль у лютому 2023 року.

У поточному сезоні Маркус провів 19 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 2 асисти.