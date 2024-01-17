Англія

Відбулися поєдинки перегравання 1/32 фіналу.

У вівторок, 16 січня, відбулася низка поєдинків у Кубку Англії. Ті команди, які зіграли внічию, на них чекало перегравання.

Зокрема, слід зазначити, що з турніру вибув Вест Гем, а також Брентфорд Єгора Ярмолюка.

Усі результати

Брістоль Сіті — Вест Гем 1:0

Гол: Конуей (3).

Вулвергемптон — Брентфорд 3:2

Голи: Семеду (36), Фрейзер (72), Кунья (105+5, з пенальті) — Коллінз (13), Мопе (52).

Бірмінгем Сіті — Галл Сіті 2:1

Голи: Стансфілд (66), Мійоши (90+4) — Локіло (12).

Болтон — Лутон Таун 1:2

Голи: Чарльз (11) — Чонг (15), Огбене (58).

Істлі — Ньюпорт 1:3

Голи: Маккалум (48) — Уайлдінг (3), Кларк (60), Еванс (79).