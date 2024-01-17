Відбулися поєдинки перегравання 1/32 фіналу.
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17 січня 2024, 00:28
У вівторок, 16 січня, відбулася низка поєдинків у Кубку Англії. Ті команди, які зіграли внічию, на них чекало перегравання.
Зокрема, слід зазначити, що з турніру вибув Вест Гем, а також Брентфорд Єгора Ярмолюка.
Усі результати
Брістоль Сіті — Вест Гем 1:0
Гол: Конуей (3).
Вулвергемптон — Брентфорд 3:2
Голи: Семеду (36), Фрейзер (72), Кунья (105+5, з пенальті) — Коллінз (13), Мопе (52).
Бірмінгем Сіті — Галл Сіті 2:1
Голи: Стансфілд (66), Мійоши (90+4) — Локіло (12).
Болтон — Лутон Таун 1:2
Голи: Чарльз (11) — Чонг (15), Огбене (58).
Істлі — Ньюпорт 1:3
Голи: Маккалум (48) — Уайлдінг (3), Кларк (60), Еванс (79).