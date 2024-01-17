Англія

Гравець не зіграв за пів року жодної хвилини.

Англійський центральний захисник Джафет Танганга лондонського Тоттенгема на початку осені минулого року відправився до оренди в німецький Аугсбург, оскільки Анге Постекоглу давав зрозуміти, що йому немає місця в стартовому складі "шпор".

Однак цей тимчасовий трансфер для 24-річного виконавця виявився справжнім провалом.

Англієць ще на початку серпня отримав пошкодження коліна, після чого лікувався аж до початку листопаду, після чого на нього вже банально ніхто не розраховував.

Як наслідок, до завершення оренди ще залишається пів року, а Танганга вже просить Тоттенгем забрати його з Німеччини та, якщо не вдасться заграти за основну команду, відправити до іншого клубу догравати поточну кампанію.

Нагадаємо, що проблеми з коліном для Джафета не є новиною — він пропустив пів року в сезоні-2021/22 саме з цього приводу.