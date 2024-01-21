Палке протистояння на Бремолл Лейн.
Вест Гем - Шеффілд Юнайтед, Getty Images
21 січня 2024, 18:05
У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги Шеффілд Юнайтед приймав на своєму полі Вест Гем Юнайтед.
У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами: спочатку Корне вивів "молотобійців" уперед, але Бреретон у своєму дебюті в АПЛ повернув рівновагу в рахунку.
На 78-ій хвилині Вест Гем повів у рахунку після того, як Ворд-Праус успішно реалізував пенальті, проте команд чекала справді вогняна кінцівка.
Спочатку клуби обмінялися вилученнями, а вже в компенсований до другого тайму час Макберні реалізував зароблений пенальті та врятував для "клинків" нічию.
Шеффілд Юнайтед – Вест Гем 2:2
Голи: Бреретон, 44, Макберні, 90+13 (пен.) — Корне, 28, Ворд-Прауз, 78 (пен.)
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Ахмедходжич, Робінсон, Трасті (Норрінгтон-Девіс, 80) — Боґл, Хамер, Соуза (Норвуд, 89), Брукс (Брюстер, 80), Макаті — Бреретон (Арчер, 67), Осула (Макберні, 46)
Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 90+12) — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон — Соучек, Ворд-Прауз — Боуен, Форнальс, Корне (Джонсон, 70) — Інгз (Мубама, 90+6)
Попередження: Хамер (38), Брукс (69), Ахмедходжич (75) — Ворд-Прауз (42), Цоуфал (90+4)
Вилучення: Брюстер, 90+2 (Шеффілд Юнайтед, пряма червона) — Цоуфал (90+7)