Англія

Ліверпуль в цілому повернувся до своєї найкращої форми.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу поточної форми діючого капітана "мерсисайдців" Вірджила ван Дейка.

"Минулого сезону справа була не тільки в ньому, ми спостерігали за командою, яка, по суті, доживала останні дні. Неважливо, наскільки ти сильний захисник, а Ван Дейк, безумовно, дуже сильний, тобі в будь-якому разі потрібна допомога під час захисної роботи.

Цього сезону Вірджил, повернувся до своєї найкращої форми і це впливає на колектив. Так воно й має бути, тому що тепер Ліверпуль — зовсім інша команда", — сказав легенда Лівера.

Цього сезону, Вірджил ван Дейк зіграв за Ліверпуль 22 матчі, забив один гол, віддав дві результативні передачі, записавши в свій пасив дві жовті та одну червону картки.