Суха нічия у матчі англійської Прем'єр-ліги.
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22 січня 2024, 23:45
У рамках двадцять першого туру чемпіонату Англії Брайтон на своєму полі приймав Вулвергемптон.
Команди на двох завдали двадцяти ударів по воротах, але відкрити рахунок голів так і не зуміли за 90 хвилин гри.
Брайтон – Вулвергемптон 0:0
Брайтон: Стіл — Гіншелвуд (Бейкер-Боаті, 90+2), Данк, ван Геке, Еступіньян (Лаллана, 72) — Uросс, Гілмор, Мілнер (Вебстер, 73) — Буонанотте (Лампті, 65) — Велбек (Фрегюсон, 65), Педро.
Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Дойл, Леміна, Доерті — Сарабія (Белльгард, 70), Нету (Чірева, 88) — Кунья.
Попередження: Вебстер (82) — Кунья (45+2), Доусон (55), Кілман (74), Тоті (90+2).