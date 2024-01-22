Англія

Суха нічия у матчі англійської Прем'єр-ліги.

У рамках двадцять першого туру чемпіонату Англії Брайтон на своєму полі приймав Вулвергемптон.

Команди на двох завдали двадцяти ударів по воротах, але відкрити рахунок голів так і не зуміли за 90 хвилин гри.

Брайтон – Вулвергемптон 0:0

Брайтон: Стіл — Гіншелвуд (Бейкер-Боаті, 90+2), Данк, ван Геке, Еступіньян (Лаллана, 72) — Uросс, Гілмор, Мілнер (Вебстер, 73) — Буонанотте (Лампті, 65) — Велбек (Фрегюсон, 65), Педро.

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Дойл, Леміна, Доерті — Сарабія (Белльгард, 70), Нету (Чірева, 88) — Кунья.

Попередження: Вебстер (82) — Кунья (45+2), Доусон (55), Кілман (74), Тоті (90+2).